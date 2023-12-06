Розвідка в курсі: ГУР знає, які західні ЗМІ готують фейки про Зеленського та Залужного

Росія намагається просувати на Заході наративи про корумпованість українських чиновників

Українській розвідці відомо, хто причетний до дезінформаційної кампанії, яка готується на Заході проти вищого військово-політичного керівництва України, зокрема проти президента Володимира Зеленського та головкома Валерія Залужного. Головне правління розвідки (ГУР) Міноборони України має перелік цих засобів масової інформації.

Представник української розвідки Андрій Юсов повідомив про це LIGA.net. Однак поки що перелік цих ЗМІ тримається в секреті.

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"Ми бачимо, наскільки активно і з яким задоволенням російська пропаганда смакує тему можливого конфлікту між військовим та політичним керівництвом України. Звичайно, вона буде різними способами, у різних інтерпретаціях і надалі намагатиметься розповсюджувати ці тези", — сказав Юсов.

Представник розвідки впевнений, що РФ і надалі просуватиме на Заході наративи про зростання корумпованості серед українських чиновників, а також про невмотивованість військових та цивільних осіб. Все це спрямоване на те, щоб спровокувати розкол між офіційним Києвом і союзниками.

Серед журналістів, які просуватимуть вигідні Кремлю наративи, будуть переважно ті, хто вже має досвід роботи з Росією. Але розвідка України в курсі того, що відбувається, і діятиме на випередження.

"Україна працює, в тому числі – з партнерами, на випередження подібного роду провокації. Слід розуміти, що ІПСО – це далеко не завжди якась лінійна річ, коли йдеться про просто платне розміщення матеріалу чи використання якогось агента впливу. Це завжди комплекс заходів, і часто люди можуть бути переконані, що вони нічого поганого для країни чи для європейської спільноти не роблять", — пояснив Юсов.

Раніше російські пропагандисти запустили черговий фейк про ЗСУ. Цього разу вони заявили про загибель "17-річного мобілізованого сироти". Але цей обман швидко розкрили.