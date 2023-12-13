На Україну чекає партизанська війна? Зеленський зробив попередження сенаторам США

Президент України провів приватну зустріч з американськими законодавцями

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами заявив, що без додаткової допомоги США конфлікт у нашій країні стане набагато жорстокішим. Він підкреслив, що у такому випадку українські військові неминуче поступляться своїм рішучим і добре озброєним супротивникам.

Про це пише The Washington Post. Також зазначається, що Зеленський сказав американським законодавцям, що його країна ніколи не здасться у своїй боротьбі за вигнання російських військ.

Видання підкреслює, що президент США Джо Байден і Зеленський відмовилися розкривати подробиці планів України на наступний рік, що є головною проблемою республіканців. Байден також відхилив питання про те, чи будуть Сполучені Штати закликати Україну до переговорів з Росією про припинення бойових дій.

Також повідомляється, що після приватної зустрічі Зеленського з законодавцями США сенатор від Республіканської партії Рон Джонсон сказав, що український лідер використав термін "партизанська війна", натякаючи на криваву, нетрадиційну тактику, яку повстанці використовують проти окупаційних сил США в Афганістані та Іраку, і припустив, що саме там може розгорнутися конфлікт, якщо Україна втратить військову допомогу США. Джонсон назвав це "програшною пропозицією для всіх".

"Тож чим швидше ця справа закінчиться, тим краще", — сказав він. Водночас він швидко додав, що його як і раніше непокоїть "підливання масла в вогонь".

Інші сенатори підтвердили, що промова Зеленського, якою б пристрасною вона не була, навряд чи вплине на тупикову ситуацію щодо прикордонної політики США. Або, за його словами, змусить їх схвалити додаткову допомогу Україні без неї — до того, як законодавці наступного тижня відпустять на свята.

Сенатор Шеррод Браун (штат Огайо) сказав журналістам, що без підтримки США Україна, ймовірно, буде "заполонена" російськими військами, в результаті чого війна стане "питанням НАТО". Своєю чергою лідер більшості в Сенаті Чарльз Е. Шумер сказав журналістам після зустрічі, що у випадку, якщо Зеленський заручиться додатковою допомогою від США, "він може виграти".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом озвучив плани України на 2024 рік. Поки що остаточної перемоги над Росією у них не пролунало.