"Ми не можемо цього допустити": Байден різко висловився у бік Трампа

У США вирують передвиборні пристрасті

Президент США Джо Байден заявив, що колишній глава Білого дому Дональд Трамп становить загрозу демократії США. Він послався на заяву самого Трампа, що він буде диктатором протягом одного дня, якщо буде обраний у 2024 році.

"Днями він сказав, що хоче бути диктатором лише на один день, знищити державних службовців та цілу низку інших речей. Він схвалює політичне насильство замість того, щоб відкидати його. Ми не можемо цього допустити", — цитує Reuters слова Байдена.

Водночас представник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден "працював над захистом американської демократії та об’єднанням людей усіх політичних поглядів проти цих безпрецедентних загроз". Саме ім’я Трампа він при цьому не згадав.

"І я хочу сказати, що неправильно припиняти дію Конституції та зловживати федеральною владою для переслідування критиків і зневажання Першої поправки", — додав Бейтс, виступаючи в ефірі Air Force One.

Для довідки: Перша поправка Конституції США говорить, що Конгрес не повинен видавати жодного закону, що стосується встановлення релігії або забороняє вільне її сповідання, або обмежує свободу слова або друку, або право народу мирно збиратися і звертатися до уряду з петиціями про скарги.

Як повідомляв "Телеграф", від анонімних джерел серед республіканців Reuters стало відомо, що 13 грудня Палата представників Конгресу США, де більшість належить представникам Республіканської партії, може проголосувати за початок розслідування імпічменту Байдена. Відповідна резолюція вже перебуває на розгляді конгресменів.