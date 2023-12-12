"Мы не можем этого допустить": Байден резко высказался в сторону Трампа

В США кипят предвыборные страсти

Президент США Джо Байден заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп представляет угрозу демократии США. Он сослался на заявление самого Трампа, что он будет диктатором в течение одного дня, если будет избран в 2024 году.

"На днях он сказал, что хочет быть диктатором только на один день, уничтожить государственных служащих и целый ряд других вещей. Он одобряет политическое насилие вместо того, чтобы отвергать его. Мы не можем этого допустить", — цитирует Reuters слова Байдена.

В то же время, представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал, что Байден "работал над защитой американской демократии и объединением людей всех политических взглядов против этих беспрецедентных угроз". Непосредственно имя Трампа он при этом не упомянул.

"И я хочу сказать, что неправильно приостанавливать действие Конституции и злоупотреблять федеральной властью для преследования критиков и попрания Первой поправки", — добавил Бейтс, выступая в эфире Air Force One.

Для справки: Первая поправка Конституции США гласит, что Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное её исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

Как сообщал "Телеграф", от анонимных источников среди республиканцев Reuters стало известно, что 13 декабря Палата представителей Конгресса США, где большинство принадлежит представителям Республиканской партии, может проголосовать за начало расследования по импичменту Байдена. Соответствующая резолюция уже находится на рассмотрении у конгрессменов.