Reuters: Республиканская партия США готовит попытку импичмента Байдена

Республиканцы все еще не предоставили убедительных доказательств связи Байдена и бизнеса его сына Хантера

Уже 13 декабря Палата представителей Конгресса США, где большинство принадлежит представителям Республиканской партии, может проголосовать за начало расследования по импичменту президента США Джозефа Байдена. Соответствующая резолюция уже находится на рассмотрении у конгрессменов.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственный анонимный источник среди республиканцев. По словам источника, пока планы по голосованию остаются достаточно изменчивыми.

Со всем тем конгрессмен от республиканцев Келли Армстронг уже предоставила на рассмотрение резолюцию, состоящую из 14 страниц и позволяющую Палате проголосовать за начало расследования. Но есть нюанс, отмечает издание – республиканцам до сих пор не удалось предоставить более или менее убедительных доказательств того, что действия Байдена в должности вице-президента США были связаны с бизнесом его сына Хантера.

"Маловероятно, что Сенат, где Демократическая партия Байдена имеет незначительное большинство, проголосует за осуждение президента, если Палата представителей примет статью об импичменте", – также напоминает издание.

Впрочем, планы республиканцев тоже могут измениться. Конгрессмен Байрон Дональдс, входящий в один из трех комитетов, "расследующих" так называемое "дело Байдена", заявил американским СМИ, что расследование вообще продлится еще минимум два месяца, а о подготовке статей можно будет говорить в лучшем случае весной 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что сын президента США Хантер Байден признал свою вину по трем обвинениям и заключил соглашение с прокуратурой. Речь идет о двух делах о неуплате налогов и одном деле по применению огнестрельного оружия.