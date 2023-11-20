Джо Байдену — 81: как выглядел президент США в молодости (фото)

Американский лидер прошел непростой жизненный путь

Свой день рождения в понедельник, 20 ноября, отмечает без преувеличения один из самых влиятельных людей мира Джо Байден. Президенту Соединенных Штатов Америки (США) исполнился 81 год, последние полвека из которых он провел в политике.

По данным американских СМИ, американский лидер проведет день рождения в кругу близких. Он также примет участие в традиционной церемонии помилования индеек по случаю Дня благодарения.

Демократ является старейшим президентом в американской истории. При этом он намерен баллотироваться на второй срок. Если он выиграет на президентских выборах США в 2024 году, к моменту его ухода ему будет 86 лет.

Напомним, что после нападения россии на Украину, Джо Байден активно поддерживает официальный Киев и считает владимира путина диктатором. Он обвинил рф в геноциде против украинского народа.

Биография Джо Байдена

Джозеф Робинет Байден-младший родился в 1942 году в Скрентоне, штат Пенсильвания, в католической многодетной семье из среднего класса. Джо Байден – старший из четырех детей. Он играл в американский футбол и бейсбол, когда учился в католической школе. Два года подряд Джо был старостой класса. Позже он учился в университете Делавера, а также окончил Сиракузский университет в штате Нью-Йорк.

Юный Джо Байден, 1953 год / фото из архива Байденов

В 1966 году Байден женился на студентке Сиракузского университета Нелии Гантер. Молодая семья переехала в Делавер, где Байден сдал адвокатский экзамен и основал свою фирму. Позже у них родились трое детей.

Политическая карьера Байдена началась в 1969 году. Тогда его избрали в совет округа Ньюкасл. А уже в 1972 году Байден был избран в Сенат США от Демократической партии благодаря энергичной предвыборной кампании.

Именно в этот момент произошла ужасная авария с его родными – жена Байдена Нейлия Хантер и дочь Наоми Кристина погибли в автокатастрофе. Сыновья Бо и Роберт получили тяжелые ожоги. Байден хотел отказаться от места в Конгрессе, но по настоянию лидера демократов в Сенате все же согласился на должность. Принес присягу в помещении больницы, где был рядом с сыновьями. В последствии Байден успешно переизбирался в Сенат.

Через несколько лет после гибели первой жены, Байден женился во второй раз – на профессоре английского языка Джилл Трейси Джейкобс.

20 января 2021 года Джо Байден стал 46-м президентом США.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Байден заценил уникальный бронированный лимузин своего китайского коллеги Си Цзиньпина.