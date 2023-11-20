Джо Байдену — 81: як виглядав президент США в молодості (фото)

Американський лідер пройшов непростий життєвий шлях

Свій день народження у понеділок, 20 листопада, відзначає без перебільшення один із найвпливовіших людей світу Джо Байден. Президенту Сполучених Штатів Америки (США) виповнився 81 рік, останні пів століття з яких він провів у політиці.

За даними американських ЗМІ, американський лідер проведе день народження серед близьких. Він також візьме участь у традиційній церемонії помилування індичок з нагоди Дня подяки.

Демократ є найстарішим президентом в американській історії. При цьому він має намір балотуватись на другий термін. Якщо він виграє на президентських виборах США у 2024 році, на момент його виходу йому буде 86 років.

Нагадаємо, що після нападу росії на Україну, Джо Байден активно підтримує офіційний Київ і вважає володимира путіна диктатором. Він звинуватив рф в геноциді проти українського народу.

Біографія Джо Байдена

Джозеф Робінет Байден-молодший народився 1942 року в Скрентоні, штат Пенсільванія, в католицькій багатодітній сім’ї із середнього класу. Джо Байден – старший із чотирьох дітей. Він грав у американський футбол та бейсбол, коли навчався у католицькій школі. Два роки поспіль Джо був старостою класу. Пізніше він навчався в університеті Делавера, а також закінчив університет Сіракузи в штаті Нью-Йорк.

Юний Джо Байден, 1953 рік/фото з архіву Байденів

У 1966 році Байден одружився зі студенткою Сіракузького університету Нелії Гантер. Молода сім’я переїхала до Делавера, де Байден склав адвокатський іспит та заснував свою фірму. Пізніше вони народилися троє дітей.

Політична кар’єра Байдена розпочалася у 1969 році. Тоді його обрали до ради округу Ньюкасл. А вже 1972 року Байден був обраний до Сенату США від Демократичної партії завдяки енергійній передвиборчій кампанії.

Саме в цей момент сталася жахлива аварія з його рідними – дружина Байдена Нейлія Хантер та дочка Наомі Крістіна загинули в автокатастрофі. Сини Бо та Роберт отримали важкі опіки. Байден хотів відмовитися від місця в Конгресі, але на вимогу лідера демократів у Сенаті все ж таки погодився на посаду. Склав присягу у приміщенні лікарні, де був поруч із синами. Згодом Байден успішно переобирався до Сенату.

Через кілька років після загибелі першої дружини, Байден одружився вдруге – з професором англійської мови Джілл Трейсі Джейкобс.

20 січня 2021 року Джо Байден став 46 президентом США.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Байден зацінив унікальний броньований лімузин свого китайського колеги Сі Цзіньпіна.