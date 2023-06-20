Сын Байдена пошел на сделку с прокуратурой из-за скандальных расследований

Сын президента США имел наркотическую зависимость

Сын президента США Хантер Байден признал свою вину по трем обвинениям и заключил сделку с прокуратурой. Речь идет о двух делах о неуплате налогов и одном деле о применении огнестрельного оружия.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минюст США. Отмечается, что расследование по делу об огнестрельном оружии все равно продолжится, несмотря на эту сделку.

"Хантер возьмет на себя ответственность за два случая неуплаты налогов в срок в связи с правонарушением в соответствии с соглашением о признании вины. Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни", — сказал адвокат Байдена-младшего.

Как отмечают СМИ, известны несколько фактов нарушения закона сыном американского президента. Так, Хантер угрожал сотруднице невыплатой зарплаты, если та откажется выйти с ним на связь по FaceTime в обнаженном виде. Также его подозревают в растрате десятков тысяч долларов на проституток, а после исследования материалов с ноутбука Хантера Байдена возникли еще несколько скандалов, которые и повлекли за собой расследование.

Также CNN уточнило, что нарушения закона, в частности, применение огнестрельного оружия, могли быть совершены Хантером Байденом в период, когда он пристрастился к наркотикам. Сам Хантер подтвердил свою зависимость в интервью в 2021 году.

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