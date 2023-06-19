Залужного вызовут в суд на допрос: по какому делу и в качестве кого

Адвокаты украинского полковника намерены подавать аппеляцию на решение суда

Полковнику Роману Червинскому, которого обвиняют в превышении служебных полномочий во время попытки угнать российский самолет, продлили срок содержания под стражей до 21 июля. Кроме того, суд намерен вызвать на допрос Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает "Суспільне". Известно, что заседание Шевченковского суда Киева по этому делу состоялось в понедельник, 19 июня, и проходило в закрытом режиме.

Адвокаты Романа Червинского Виктор Василюк и Сергей Лысенко недовольны таким решением. Они уверены, что слушание прошло за закрытыми дверями, чтобы не пускать туда прессу и не показывать обществу, "какой позор здесь происходит". По их словам, сторона обвинения не предоставила никаких оснований для того, чтобы дальше держать Романа Червинского под стражей.

Кроме того, суд не принял во внимание тот факт, что мать Червинского потеряла зрение, жена получила инвалидность, а на его содержании трое детей.

Также один из адвокатов рассказал, что суд удовлетворил ходатайство о допросе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Сейчас мы пытаемся дозвониться в штаб. Чтобы Залужный прибыл на заседание суда и дал показания. Мы с ним до этого разговаривали, и он обещал дать правдивые показания по этому делу", — сказал Виктор Василюк.

Защитники украинского полковника не согласны с решением суда и намерены подавать апелляцию. Прокурор отказался давать свой комментарий касательно судебного заседания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что попытка угнать российский самолет закончилась обстрелом аэродрома под Кропивницким. Журналисты подозревают СБУ в том, что силовики открыли политически мотивированное дело против военных.