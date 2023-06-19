Залужного викличуть до суду на допит: у якій справі та в якості кого

Адвокати українського полковника мають намір подавати апеляцію на рішення суду

Полковнику Роману Червінському, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрасти російський літак, продовжили термін утримання під вартою до 21 липня. Крім того, суд має намір викликати на допит Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє "Суспільне". Відомо, що засідання Шевченківського суду Києва у цій справі відбулося у понеділок, 19 червня, та проходило у закритому режимі.

Адвокати Романа Червінського Віктор Василюк та Сергій Лисенко незадоволені таким рішенням. Вони впевнені, що слухання пройшло за зачиненими дверима, щоб не пускати туди пресу і не показувати суспільству, "яка ганьба тут відбувається". За їхніми словами, сторона звинувачення не надала жодних підстав для того, щоби далі тримати Романа Червінського під вартою.

Крім того, суд не зважив на той факт, що мати Червінського втратила зір, дружина отримала інвалідність, а на його утриманні троє дітей.

Також один із адвокатів розповів, що суд задовольнив клопотання про допит головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Зараз ми намагаємося додзвонитися до штабу. Щоб Залужний прибув на засідання суду і дав свідчення. Ми з ним до цього розмовляли, і він обіцяв дати правдиві свідчення у цій справі", — сказав Віктор Василюк.

Захисники українського полковника не погоджуються з рішенням суду і мають намір подавати апеляцію. Прокурор відмовився давати свій коментар щодо судового засідання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спроба викрасти російський літак закінчилася обстрілом аеродрому під Кропивницьким. Журналісти підозрюють СБУ у тому, що силовики відкрили політично вмотивовану справу проти військових.