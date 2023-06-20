Син Байдена пішов на угоду з прокуратурою через скандальні розслідування

Син президента США мав наркотичну залежність

Син президента США Хантер Байден визнав свою провину за трьома звинуваченнями і уклав угоду з прокуратурою. Йдеться про дві справи про несплату податків та одну справу щодо застосування вогнепальної зброї.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Мін’юст США. Зазначається, що розслідування у справі про вогнепальну зброю все одно продовжиться, незважаючи на цю угоду.

"Хантер візьме на себе відповідальність за два випадки несплати податків у строк у зв’язку з правопорушенням відповідно до угоди про визнання провини. Я знаю, що Хантер вважає важливим взяти на себе відповідальність за ці помилки, які він скоїв у період потрясінь та залежності у своїй життя", — сказав адвокат Байдена-молодшого.

Як зазначають ЗМІ, відомі кілька фактів порушення закону сином американського президента. Так, Хантер погрожував співробітниці невиплатою зарплати, якщо та відмовиться вийти з ним на зв’язок FaceTime в оголеному вигляді. Також його підозрюють у розтраті десятків тисяч доларів на повій, а після дослідження матеріалів з ноутбука Хантера Байдена виникли ще кілька скандалів, які спричинили розслідування.

Також CNN уточнило, що порушення закону, зокрема застосування вогнепальної зброї, могли бути скоєні Хантером Байденом у період, коли він пристрастився до наркотиків. Сам Хантер підтвердив свою залежність в інтерв’ю у 2021 році.

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