Reuters: Республіканська партія США готує спробу імпічменту Байдена

Республіканці все ще не надали переконливих доказів зв'язку Байдена та бізнесу його сина Хантера

Вже 13 грудня Палата представників Конгресу США, де більшість належить представникам Республіканської партії, може проголосувати за початок розслідування щодо імпічменту президента США Джозефа Байдена. Відповідна резолюція вже перебуває на розгляді в конгресменів.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на власне анонімне джерело серед республіканців. За словами джерела, поки що плани щодо голосування залишаються доволі мінливими.

З усім тим конгресмен від республіканців Келлі Армстронг вже надала на розгляд резолюцію, яка складається з 14 сторінок та дозволить Палаті проголосувати за початок розслідування. Але є нюанс, зазначає видання – республіканцям досі не вдалося надати більш-менш переконливих доказів того, що дії Байдена на посаді віцепрезидента США були пов'язані із бізнесом його сина Хантера.

"Малоймовірно, що Сенат, де Демократична партія Байдена має незначну більшість, проголосує за осуд президента, якщо Палата представників прийме статтю про імпічмент", – також нагадує видання.

Втім, плани республіканців також можуть змінитися. Конгресмен Байрон Дональдс, який входить в один з трьох комітетів, які "розслідують" так звану "справу Байдена", заявив американським ЗМІ, що розслідування взагалі буде тривати ще мінімум два місяці, а про підготовку статей можна буде говорити в кращому випадку навесні 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що син президента США Хантер Байден визнав свою провину за трьома звинуваченнями та уклав угоду з прокуратурою. Йдеться про дві справи про несплату податків та одну справу щодо застосування вогнепальної зброї.