Вибір невеликий: в Пентагоні зробили тривожну заяву про допомогу Україні

Саме через це Конгрес просять якнайскоріше ухвалити фінансування для України

Якщо найближчим часом Конгрес США не ухвалить фінансування для надання військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між постачаннями озброєння Києву та підтриманням власної боєздатності. Наразі кошти на допомогу Україні майже вичерпані.

Про це заявив спікер Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу 14 грудня. За його словами, Пентагон має 4,4 млрд доларів, ще мільярд є у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями.

"Звичайно, у нас є опція витратити всі 4,4 млрд доларів, але це важкий вибір. Зрештою, нам доведеться ухвалювати рішення щодо нашої власної боєготовності та наших можливостей продовжувати підтримувати Україну тою мірою, якою вона повинна підтримуватися на полі бою", – зазначив він.

Саме це, додав Райдер, і є тією причиною, через яку Конгрес просять якнайскоріше ухвалити фінансування України. Тому що дуже скоро коштів на постачання озброєнь українським військам вже не буде.

Як раніше писав "Телеграф", 13 грудня в США Сенат підтримав оборонний бюджет країни на 2024 фінансовий рік у рекордній сумі в 886 мільярдів доларів. Він був схвалений 68 голосами "за", 11 проголосували проти, інші утримались.