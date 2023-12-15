Орбан своим демаршем навредил не столько Украине, сколько всему Евросоюзу.

Венгерский премьер-министр и лучший друг российского диктатора Владимира Путина Виктор Орбан отомстил за то, что его заставили не голосовать во время принятия решения о переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз. Орбан наложил вето на бюджетное решение ЕС, содержавшее 50 миллиардов евро помощи Украине.

Информацию о вето со стороны Орбана подтвердил президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам переговоров лидеров ЕС 14 декабря. Он отметил, что Орбан подложил огромную свинью не только Украине, а фактически всему Евросоюзу.

Дело в том, что тематикой обсуждения было не столько финансирование Украины, сколько расходы на другие важные для Евросоюза вопросы. В частности, лидерам ЕС предложили для обсуждения "мегапакет", в котором кроме вопроса Украины были также расходы на миграционные границы, финансирование Фонда солидарности ЕС, финансирование европейских оборонных программ и т.д.

"Лишь одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот "мегапакет", включая одну Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим ", – отметил Мишель.

Впрочем, по его словам, рассмотрение пакета не отменено, а отложено. Мишель надеется, что к этому вопросу лидеры стран ЕС вернутся уже на следующем саммите, который предварительно пройдет в январе 2024 года.

Относительно финансов для Украины Мишель отметил, что Украина получит деньги. Он не стал комментировать, будет ли это сделано в обход вето Орбана – у ЕС такая возможность – но заверил, что финансовые обязательства Евросоюза перед Украиной будут выполнены.

"У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание. У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", – резюмировал он.

Напомним, лидеры Евросоюза 14 декабря приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Кроме того, планируется обсудить также и вступление Молдовы в ЕС. Возможное сопротивление Орбана преодолели очень просто – Шольц выгнал венгерского премьера из зала на время голосования.