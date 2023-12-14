Деньги для Украины: еврокомиссар оценил вероятность одобрения 50 миллиардов евро для Киева
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Евросоюз надеется на конструктивный подход со стороны Венгрии
Лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий 50 миллиардов евро помощи для Украины на четыре года. А даже если нет, то у ЕС есть план "Б" на такой случай.
Об этом сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в интервью информационному агентству Reuters. Хан отметил, что не будет открывать детали плана, чтобы не давать козырей в руки Венгрии и другим противникам Украины.
Хан со всем тем считает, что в интересах Венгрии согласиться на решение о пересмотре бюджета. Среди прочего, новый бюджет предусматривает 15 миллиардов евро на защиту границ ЕС от мигрантов – а это то, что сейчас очень беспокоит Венгрию.
"Этот пакет, он не только для Украины, в нем есть кое-что для миграции, защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, которые сейчас являются хорошими друзьями Венгрии и наоборот, чтобы получить дополнительные финансовые средства", – отметил Хан.
Кроме того, даже если упрется Венгрия или еще кто-то, другие страны ЕС могут предоставить Украине помощь в рамках межправительственных соглашений и двусторонних договоренностей. Однако Хан отметил, что вряд ли придется реализовать этот механизм.
"Это одна из возможностей. Но я не верю, что Венгрия останется в стороне от международного, не только европейского, но и международного сообщества", – резюмировал он.
"Телеграф" ранее писал о заявлении Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз. По мнению президента, если решение не будет положительным, это станет признаком того, что вето наложил сам Путин.
Кроме того, Украина ожидает позитива в вопросе выделения ей 50 млрд евро помощи.