Деньги для Украины: еврокомиссар оценил вероятность одобрения 50 миллиардов евро для Киева

Евросоюз надеется на конструктивный подход со стороны Венгрии

Лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий 50 миллиардов евро помощи для Украины на четыре года. А даже если нет, то у ЕС есть план "Б" на такой случай.

Об этом сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в интервью информационному агентству Reuters. Хан отметил, что не будет открывать детали плана, чтобы не давать козырей в руки Венгрии и другим противникам Украины.

Хан со всем тем считает, что в интересах Венгрии согласиться на решение о пересмотре бюджета. Среди прочего, новый бюджет предусматривает 15 миллиардов евро на защиту границ ЕС от мигрантов – а это то, что сейчас очень беспокоит Венгрию.

"Этот пакет, он не только для Украины, в нем есть кое-что для миграции, защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, которые сейчас являются хорошими друзьями Венгрии и наоборот, чтобы получить дополнительные финансовые средства", – отметил Хан.

Кроме того, даже если упрется Венгрия или еще кто-то, другие страны ЕС могут предоставить Украине помощь в рамках межправительственных соглашений и двусторонних договоренностей. Однако Хан отметил, что вряд ли придется реализовать этот механизм.

"Это одна из возможностей. Но я не верю, что Венгрия останется в стороне от международного, не только европейского, но и международного сообщества", – резюмировал он.

"Телеграф" ранее писал о заявлении Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз. По мнению президента, если решение не будет положительным, это станет признаком того, что вето наложил сам Путин.

Кроме того, Украина ожидает позитива в вопросе выделения ей 50 млрд евро помощи.