Против вступления Украины в ЕС: к Венгрии и Словакии присоединилась третья страна

В стране считают, что для Киева не должно быть никаких поблажек

Австрия не согласиться на переговоры по вступлению Украины в ЕС на нынешних условиях. По мнению правительства страны, у Киева не должно быть привилегий по сравнению с другими странами.

Такое заявление сделал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его слова процитировали в пресс-службе парламента.

Карл Нехаммер ответил депутатам от АПС Петре Штегер, Кристиану Хафенеккеру и Акселю Кассеггеру, что в вопросе по вступлению Украины в ЕС не должно быть никакого преференциального режима для Киева, особенно в сравнении с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также находится в процессе переговоров о вступлении.

"В целом Австрия по-прежнему придерживается линии ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, но не нарушая нейтралитета. Речь идет прежде всего о финансовой помощи, о "государстве в целом", — пояснил Нехаммер.

Канцлер считает, что Украине и Молдове следует предложить перспективу вступления в ЕС в "знак солидарности". Однако сам он выступает против ускоренной процедуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Словакия пока не представляет вступление Украины в ЕС при нынешних условиях. Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС должен отложить пока переговоры о присоединении Киева к ЕС.