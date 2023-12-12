Проти вступу України до ЄС: до Угорщини та Словаччини приєдналася третя країна

У країні вважають, що для Києва не повинно бути жодних поблажок

Австрія не погодиться на переговори щодо вступу України до ЄС на нинішніх умовах. На думку уряду країни, Київ не повинен мати привілеїв порівняно з іншими країнами.

Таку заяву зробив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер. Його слова процитували у пресслужбі парламенту.

Карл Нехаммер відповів депутатам від АПС Петре Штегер, Крістіану Хафенеккеру та Акселю Кассеггеру, що у питанні щодо вступу України до ЄС не повинно бути жодного преференційного режиму для Києва, особливо порівняно з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також перебуває у процесі переговорів про вступ.

"Загалом Австрія, як і раніше, дотримується лінії ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету. Йдеться насамперед про фінансову допомогу, про "державу загалом", — пояснив Нехаммер.

Канцлер вважає, що Україні та Молдові слід запропонувати перспективу вступу до ЄС у "знак солідарності". Проте він виступає проти прискореної процедури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Словаччина поки не представляє вступу України до ЄС за нинішніх умов. Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що ЄС має відкласти поки що переговори про приєднання Києва до ЄС.