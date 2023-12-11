Угорці Закарпаття звернулися до голови Євроради Мішеля та Орбана з приводу вступу України до ЄС: у чому суть прохання

Лідери угорської національної спільноти просять підтримати рішення щодо вступу України до Євросоюзу

Представники угорської національної спільноти Закарпаття хочуть, щоби членство України в ЄС підтримали на переговорах 14-15 грудня. Спільне звернення вони надіслали голові Європейської ради Шарлю Мішелю та голові уряду Угорщини Віктору Орбану.

Угорські національні спільноти зазначають, що за останній рік Україна продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Про це пише "Європейська правда".

"Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Це просування у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід’ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямі", ― говориться у зверненні.

Свої підписи під документом поставили лідери ключових громад угорців в Україні:

голова Берегівського міського територіального товариства Золтан Бабяк;

голова "Фонд українсько-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш;

депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї;

голова Демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич;

голова Берегівської районної ради Карло Резеш.

Зазначимо, що звернення до Мішеля та Орбана не підписав лідер "Товариства угорської культури Закарпаття" Ласло Брензович. В Україні проти нього порушили кримінальну справу, тож він втік до Угорщини. Вважається, що на це товариство впливає сам Віктор Орбан.

Нагадаємо, що саме Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу. Як писав "Телеграф", європарламентарі намагаються переконати Орбана змінити свою позицію щодо цього питання.