Венгры Закарпатья обратились к главе Евросовета Мишелю и Орбану по поводу вступления Украины в ЕС: в чем суть просьбы

Лидеры венгерского национального сообщества просят поддержать решение о вступлении Украины в Евросоюз

Представители венгерского национального сообщества Закарпатья хотят, чтобы членство Украины в ЕС поддержали на переговорах 14-15 декабря. Совместное обращение они направили председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе правительства Венгрии Виктору Орбану.

Венгерские национальные сообщества отмечают, что за последний год Украина продемонстрировала существенный прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии. Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", ― говорится в обращении.

Свои подписи под документом поставили лидеры ключевых общин венгров в Украине:

председатель Береговского городского территориального общества Золтан Бабяк;

председатель "Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи" Иосиф Резеш;

депутатка Закарпатского областного совета Юдита Петеи;

председатель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич;

председатель Береговского районного совета Карло Резеш.

Отметим, что обращение к Мишелю и Орбану не подписал лидер "Общества венгерской культуры Закарпатья" Ласло Брензович. В Украине против него возбудили уголовное дело, поэтому он сбежал в Венгрию. Считается, что на эту общину оказывает влияние сам Виктор Орбан.

Напомним, что именно Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз. Как писал "Телеграф", европарламентарии пытаются убедить Орбана изменить свою позицию по этому вопросу.