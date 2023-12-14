Гроші для України: єврокомісар оцінив ймовірність схвалення 50 мільярдів євро для Києва

Євросоюз сподівається на конструктивний підхід з боку Угорщини

Лідери країн Європейського Союзу, скоріше за все, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро допомоги для України на чотири роки. А навіть якщо й ні, то в ЄС є план "Б" на такий випадок.

Про це сказав єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Хан в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. Хан зазначив, що не буде відкривати деталей плану, щоб не давати козирів до рук Угорщині та іншим противникам України.

Хан, з усім тим, вважає, що в інтересах Угорщини погодитися на рішення про перегляд бюджету. Серед іншого новий бюджет передбачає 15 мільярдів євро на захист кордонів ЄС від мігрантів – а це те, що зараз дуже турбує Угорщину.

"Цей пакет, він не тільки для України, у ньому є дещо для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які наразі є добрими друзями Угорщини та навпаки, щоб отримати додаткові фінансові кошти", – відзначив Хан.

Окрім того, навіть якщо впреться Угорщина або ще хтось, інші країни ЄС можуть надати Україні допомогу у рамках міжурядових угод та двосторонніх домовленостей. Проте Хан зазначив, що навряд чи доведеться реалізувати цей механізм.

"Це одна з можливостей. Але я не вірю, що Угорщина залишиться осторонь міжнародної, не лише європейської, а й міжнародної спільноти", – резюмував він.

"Телеграф" раніше писав про заяву Володимира Зеленського щодо вступу України до Євросоюзу. На думку президента, якщо рішення не буде позитивним, це буде ознакою того, що вето наклав сам Путін.

Окрім того, Україна очікує позитиву у питанні щодо виділення їй 50 млрд євро допомоги.