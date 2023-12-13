"Путін наклав вето": Зеленський зробив заяву щодо вступу України до ЄС

Росія почала працювати з країнами, не тільки Європи, країнами на багатьох континентах і тиснути на них

Отримання позитивного рішення щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС залежить лише від стійкості країн-членів. Якщо рішення буде відкладено, це означатиме, що російський диктатор Володимир Путін наклав на нього вето.

Таку заяву зробив український лідер Володимир Зеленський. Свою позицію президент озвучив під час візиту до Норвегії у середу, 13 грудня.

"Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна була дуже конструктивною і зробила все, виконала всі рекомендації партнерів, визнавши, що "є блокування з боку Угорщини і це факт".

Але, за словами Зеленського, Росія почала працювати з країнами, не лише з Європи, країнами на багатьох континентах і тиснути на них.

Нагадаємо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

Раніше "Телеграф" писав, що Угорщина має намір блокувати все, що пов’язане із підтримкою України. Тож саміт може затягтися. Крім того, як пише Euractiv, початок переговорів щодо вступу України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року.