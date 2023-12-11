Переговори з ЄС можуть відкласти, винна одна країна, — ЗМІ

Робота над цим питанням йде на всіх дипломатичних рівнях

Старт переговорів про вступ України до Європейського Союзу можуть відстрочити. Причиною, через яку відбудеться перенесення, може стати позиція Угорщини.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вже заявив, що на майбутньому саміті лідерів ЄС 14-15 грудня блокуватиме питання, пов’язані з Україною. Про це повідомляє Euractiv.

Варто зазначити, що саме на цьому заході планувалося обговорювати початок переговорів щодо вступу країни до ЄС. Крім того, на порядку денному — новий пакет санкцій проти Росії.

Віктор Орбан наголосив на тому, що вимагає від ЄС "стратегічної дискусії" щодо підтримки Києва. У свою чергу глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив: "Країни Євросоюзу намагаються ухвалити рішення щодо України, які не підготовлені і щодо яких немає консенсусу, проте Угорщина не піддасться тиску і діятиме у своїх інтересах".

Високопоставлені дипломати ЄС у коментарі Euractiv розповів, що у разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу можуть бути перенесені на березень.

"Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень за остаточних умов. Інші переживають, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати", — пише видання.

Крім переговорів про вступ, Україні пропонується виділити 50 млрд євро фінансової допомоги та ще 20 військових, пише Euroactiv. Щоб отримати згоду Будапешта, Єврокомісія може цього тижня розблокувати для Угорщини ще 10 млрд євро допомоги.

"У нас було відчуття, що Орбан завжди знав, як далеко він може зайти, і що він точно знає, коли настав час спускатися з дерева", — прокоментував позицію угорської влади високопоставлений дипломат ЄС.

Якщо Угорщина накладе вето на виділення Україні 50 млрд євро через загальний бюджет блоку, то гроші країна все ж таки може отримати. Свої внески на двосторонній основі 26 інших країн ЄС можуть надати Києву. Але це складніший і дорогий шлях.

А військову допомогу 20 млрд євро протягом чотирьох років може заблокувати Німеччина. Наразі обговорюється виділення хоча б 5 млрд наступного року.

Ситуацію, що склалася , підтвердив і брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йжозвяк, посилаючись на свої джерела.

Він розповів, що у неділю, 10 грудня, у Брюсселі відбулася зустріч послів ЄС у рамках підготовки саміту. За її підсумками ситуація з угорським вето не змінилася.

Тим часом до Брюсселя прибув Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він уперше з початку повномасштабного вторгнення зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто. Зустріч запланована на тлі підготовки до саміту ЄС. Україна очікує на "зелене світло" про відкриття переговорів про вступ до ЄС, оскільки виконала своє "домашнє завдання".

Коротку розмову мали і президент України Володимир Зеленський із угорським прем’єром Віктором Орбаном. Політики зустрілися на інавгурації нового президента Аргентини. Хоча зміст розмови Зеленського та Орбана невідомий, але президент України зазначив, що говорив "максимально відверто та зрозуміло про європейські справи".

Раніше "Телеграф" писав, що Словаччина зробила невтішну заяву щодо вступу України до ЄС.