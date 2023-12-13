"Путин наложил вето": Зеленский сделал заявление насчет вступления Украины в ЕС

Россия начала работать со странами, не только Европы, странами на многих континентах и давить на них

Получение положительного решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС зависит только от стойкости стран-членов. Если решение отложат, это будет означать, что российский диктатор Владимир Путин наложил на него вето.

Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. Свою позицию президент озвучил во время визита в Норвегию в среду, 13 декабря.

"Поэтому если не будет там позитива — это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина была очень конструктивна и сделала все, выполнила все рекомендации партнеров, признав, что "есть блокирование со стороны Венгрии и это факт".

Но, по словам Зеленского, Россия начала работать со странами, не только Европы, странами на многих континентах и давить на них.

Напомним, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии.

Ранее "Телеграф" писал, что Венгрия намерена блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться. Кроме того, как пишет Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут отложить до марта 2024 года.