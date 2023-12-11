Переговоры с ЕС могут отложить, виновата одна страна, - СМИ

Работа над этим вопросом идет на всех дипломатических уровнях

Старт переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) могут отсрочить. Причиной, по которой произойдет перенос, может стать позиция Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что на грядущем саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будет блокировать вопросы, связанные с Украиной. Об этом сообщает Euractiv.

Стоит отметить, что именно на этом мероприятии планировалось обсуждаться начало переговоров о вступлении страны в ЕС. Кроме того, на повестке дня — новый пакет санкций против России.

Виктор Орбан акцентировал на том, что требует от ЕС "стратегической дискуссии" о поддержке Киева. В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил: "Страны Евросоюза пытаются принять решения в отношении Украины, которые не подготовлены и по которым нет консенсуса, однако Венгрия не поддастся давлению и будет действовать в своих интересах".

Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии Euractiv рассказал, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению могут быть перенесены на март.

"Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие переживают, что в этот раз венгерского лидера не удастся убедить", — пишет издание.

Помимо переговоров о вступлении, Украине предлагается выделить 50 млрд евро финансовой помощи и еще 20 военной, пишет Euroactiv. Для того, чтобы получить согласие Будапешта, Еврокомиссия может на этой неделе разблокировать для Венгрии еще 10 млрд евро помощи.

"У нас было ощущение, что Орбан всегда знал, как далеко он может зайти, и что он точно знает, когда пора спускаться с дерева", — прокомментировал позицию венгерских властей высокопоставленный дипломат ЕС.

Если Венгрия наложит вето на выделение Украине 50 млрд евро через общий бюджет блока, то деньги страна все же может получить. Свои взносы на двусторонней основе 26 других стран ЕС могут предоставить Киеву. Но это более сложный и дорогостоящий путь.

А военную помощь в 20 млрд евро в течение четырех лет может заблокировать Германия. Сейчас обсуждается выделение хотя бы 5 млрд на следующий год.

Сложившуюся ситуацию подтвердил и брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ссылаясь на свои источники.

Он рассказал, что в воскресенье, 10 декабря, в Брюсселе состоялась встреча послов ЕС в рамках подготовки саммита. По её итогам ситуация с венгерским вето не изменилась.

Тем временем в Брюссель прибыл Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он впервые с начала полномасштабного вторжения встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Встреча запланирована на фоне подготовки к саммиту ЕС. Украина ожидает "зеленого света" об открытии переговоров о вступлении в ЕС, поскольку выполнила свое "домашнее задание".

Короткий разговор имели и президент Украины Владимир Зеленский с венгерским премьером Виктором Орбаном. Политики встретились на инаугурации нового президента Аргентины. Хотя содержание разговора Зеленского и Орбана неизвестно, но президент Украины отметил, что говорил "максимально откровенно и понятно о европейских делах".

Ранее "Телеграф" писал, что Словакия сделала неутешительное заявление относительно вступления Украины в ЕС.