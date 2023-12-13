Лишилась тільки Угорщина? Ще одна країна відмовилась блокувати вступ України до ЕС

Прем'єр Словаччини раніше негативно висловлювався щодо членства України в ЄС

Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Проте Київ не готовий до такого кроку.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише Pravda Slovakia. Видання зазначає, що раніше він вже підтримував зусилля Києва щодо вступу до ЄС перед членами Європейського комітету словацького парламенту.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів", – сказав Фіцо,

Як відомо, чинний кабінет міністрів Словаччини, який вступив на посаду в жовтні, відмовився, на відміну від колишніх урядів Словаччини, постачати військові матеріали з державних резервів в Україну, яка захищається від російського вторгнення. Фіцо також відкидає можливе членство України в НАТО і неодноразово називав сусідню країну однією з найбільш корумпованих держав світу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що ЄС має відкласти поки що переговори про приєднання Києва до ЄС.

Своєю чергою федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що його країна не погодиться на переговори щодо вступу України до ЄС на нинішніх умовах. На думку уряду країни, Київ не повинен мати привілеїв порівняно з іншими країнами.