Угорщину дотиснемо? Кулеба розповів про непублічний сигнал після зустрічі з Сіярто

За його словами, Угорщина в принципі не виступає проти членства України в ЄС

Україна отримала від Угорщини перший непублічний сигнал про "вікно можливості". Він стосується відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, немає жодної країни Європейського Союзу, яка не хоче бачити Україну у складі ЄС.

"Є лише країна, яка хоче більш повільний процес вступу і більш ретельно вивчати наслідки цього вступу — це Угорщина, але вчора, за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто однозначно загроза того, що Угорщина в принципі виступає проти членства України в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому", – сказав міністр.

Кулеба підкреслив, що Європейський саміт, який заплановано на 14-15 грудня буде дуже непростим. За його словами, у буквальному сенсі до останньої хвилини будуть тривати перемовини.

"А ми до останньої хвилини на усіх рівнях будемо працювати. Я вам скажу, що такої інтенсивності дипломатії, як зараз, не було напевно з початку повномаштабного вторгнення. Зараз на усіх рівнях розігруються найкреативніші рішення, найкарколомніші комбінації, і відкриті, і закриті, для того, щоб забезпечити ухвалення рішень, необхідних для України", – підкреслив міністр.

Кулеба також зазначив, що українська сторона сьогодні отримала перший непублічний і неофіційний сигнал з Угорщини. Другим позитивним моментом голова МЗС назвав публічну заяву Словаччини про підтримку відкриття переговорів про вступ з Україною.

"Я не можу, на жаль, бути відвертим та прямолінійним зараз, тому що ставки надзвичайно високі. Але сьогодні ми отримали перший непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини, який свідчить про "вікно можливості", — сказав Кулеба.

Своєю чергою міністр зовнішніх справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна та ЄС не підготовлені до початку переговорів щодо вступу Києва до спільноти. "Цьогорічний план ЄК не продумано і не підготовлено. З європейської точки зору було б абсолютно безвідповідально розпочинати переговори щодо вступу України до ЄС. Ми б хотіли чітко заявити, що відкидаємо такий підхід", – зазначив він.

Нагадаємо, представники угорської національної спільноти Закарпаття хочуть, щоби членство України в ЄС підтримали на переговорах 14-15 грудня. Спільне звернення вони надіслали голові Європейської ради Шарлю Мішелю та голові уряду Угорщини Віктору Орбану.