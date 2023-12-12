Венгрию дожмем? Кулеба рассказал о непубличном сигнале после встречи с Сиярто

По его словам, Венгрия в принципе не выступает против членства Украины в ЕС.

Украина получила от Венгрии первый непубличный сигнал об "окне возможности". Он касается открытия переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, нет ни одной страны Европейского Союза, которая не желает видеть Украину в составе ЕС.

"Есть только страна, которая хочет более медленного процесса вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления — это Венгрия, но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Европейский саммит, который запланирован на 14-15 декабря, будет очень непростым. По его словам, в буквальном смысле до последней минуты будут продолжаться переговоры.

"А мы до последней минуты на всех уровнях будем работать. Я вам скажу, что такой интенсивности дипломатии, как сейчас, не было наверняка с начала полномасштабного вторжения. Сейчас на всех уровнях разыгрываются самые креативные решения, самые головокружительные комбинации, и открытые, и закрытые, для того, чтобы обеспечить принятие решений, необходимых Украине", – подчеркнул министр.

Кулеба также отметил, что украинская сторона получила первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии. Вторым положительным моментом глава МИД назвал публичное заявление Словакии о поддержке открытия переговоров по вступлению с Украиной.

"Я не могу, к сожалению, быть откровенным и прямолинейным сейчас, потому что ставки чрезвычайно высоки. Но сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об окне возможности", — сказал Кулеба.

В свою очередь министр внешних дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина и ЕС не подготовлены к началу переговоров по вступлению Киева в сообщество. "В этом году план ЕК не продуман и не подготовлен. С европейской точки зрения было бы совершенно безответственно начинать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Мы бы хотели четко заявить, что отвергаем такой подход", – отметил он.

Напомним, представители венгерской национальной общинs Закарпатья хотят, чтобы членство Украины в ЕС поддержали на переговорах 14-15 декабря. Совместное обращение они направили главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе правительства Венгрии Виктору Орбану.