"Себя вспомните... Мы не на базаре". В Люксембурге жестко проехались по Венгрии из-за Украины

Глава МИД предложил венграм сначала посмотреть на себя

Министр иностранных и европейских дел Люксембурга Ксавье Беттель ответил Венгрии, которая постоянно ставит палки в колеса Украине на её пути в Евросоюз. Его ответ был весьма эмоциональным.

Данное заявление он сделал на заседании министров ЕС. Передает Радио Свобода.

Он отметил, что Венгрия должна помнить о том, в каком состоянии сама присоединилась к Евросоюзу, прежде чем утверждать, что Украина слишком бедна для вступления в ЕС.

"Если бы, когда Венгрия шла к членству, мы спрашивали, была ли Венгрия достаточно богатой, чтобы стать членом Европейского союза, возможно, Венгрия сегодня не была бы членом", – сказал Беттель, отмечая, что каждый должен знать свою историю и добавил "Это также о солидарности, чтобы получить потенциальные преимущества от партнеров, и о демократических ценностях", – заявил министр и добавил: "Мы не на базаре, чтобы торговаться. Мы не устанавливаем цены".

Резюмируя все вышесказанное Беттель подчеркнул, что если Венгрия будет ветировать решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС, она должна должным образом это обосновать.

Напомним, ранее мы писали о том, что резидент Владимир Зеленский "максимально откровенно" поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который всячески выступает против вступления Украины в ЕС.