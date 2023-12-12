"Себе згадайте... Ми не на базарі". У Люксембурзі жорстко проїхалися по Угорщині через Україну

Глава МЗС запропонував угорцям спочатку подивитися на себе

Міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Ксав’є Беттель відповів Угорщині, яка постійно ставить палки в колеса України на її шляху до Євросоюзу. Його відповідь була дуже емоційною.

Цю заяву він зробив на засіданні міністрів ЄС. Передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що Угорщина має пам’ятати про те, в якому стані сама приєдналася до Євросоюзу, перш ніж стверджувати, що Україна надто бідна для вступу до ЄС.

"Якби, коли Угорщина йшла до членства, ми питали, чи була Угорщина досить багатою, щоб стати членом Європейського союзу, можливо, Угорщина сьогодні не була б членом", — сказав Беттель, зазначаючи, що кожен має знати свою історію і додав. "Це також про солідарність, щоб отримати потенційні переваги від партнерів, і про демократичні цінності", – заявив міністр і додав: "Ми не на базарі, щоби торгуватися. Ми не встановлюємо ціни".

Резюмуючи все сказане вище, Беттель підкреслив, що якщо Угорщина буде ветувати рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС, вона повинна належним чином це обґрунтувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що резидент Володимир Зеленський "максимально відверто" поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який всіляко виступає проти вступу України до ЄС.