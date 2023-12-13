Осталась только Венгрия? Еще одна страна отказалась блокировать вступление Украины в ЕС

Премьер Словакии ранее негативно высказывался по поводу членства Украины в ЕС

Словакия поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Однако Киев не готов к такому шагу.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет Pravda Slovakia. Издание отмечает, что ранее он уже поддерживал усилия Киева по вступлению в ЕС перед членами Европейского комитета словацкого парламента.

"Мы не будем препятствовать решению Евросоюза начать переговоры с Украиной. Это политическое решение, оно не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к открытию переговоров", – сказал Фицо,

Как известно, вступивший в должность в октябре действующий кабинет министров Словакии отказался, в отличие от бывших правительств Словакии, поставлять военные материалы из государственных резервов в Украину, которая защищается от российского вторжения. Фицо также исключает возможное членство Украины в НАТО и неоднократно называл соседнюю страну одним из наиболее коррумпированных государств мира.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС должен отложить пока переговоры о присоединении Киева к ЕС.

В свою очередь федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не согласится на переговоры по вступлению Украины в ЕС на нынешних условиях. По мнению правительства страны, Киев не должен иметь привилегий по сравнению с другими странами.