Орбану по барабану? В ЕС уже "сыты по горло" Венгрией, а премьер продолжает заявления

Венгрию считают "троянским конем" Путина

Один из высокопоставленных чиновников Европейского Союза прокомментировал то, что Венгрия блокирует важные решения относительно начало переговоров о членстве Украины в ЕС и выделении помощи. Он сказал, что страны-члены Союза уже "сыты по горло" поведением венгерского правительства.

Европейский высокопоставленный чиновник сделал это заявление на условиях анонимности во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет "Европейская правда". Однако венгерскому премьер-министру Виктору Орбану это не мешает делать новые заявления.

"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, представляющем жизненно важный интерес для ЕС", — отметил он.

Также представитель ЕС отметил, что 26 стран-членов могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокировку.

"И мы не побоимся сказать об этом, чтобы показать, что Венгрия является троянским конем Путина. Потому что то, что они делают, все больше и больше похоже на поведение троянского коня", – подчеркнул он.

Более того, чиновник добавил, что если, например, Словакия начнет вести себя как Венгрия, "тогда будет 25 стран ЕС". Однако, по его словам, большинство государств будет на стороне Украины.

Очередное заявление Орбана

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Расширение — не теоретический вопрос. Расширение — это законодательно обоснованный процесс, основанный на заслугах, содержащий условия. Мы установили семь условий и даже оценка Европейской комиссии — три из семи — это не выполнено. Поэтому нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас ", — заявил он в четверг в Брюсселе журналистам.

По его словам, условия определены не Венгрией, а Европейской комиссией. "Условия есть условия. Из семи три не были выполнены. Даже троих достаточно для того, чтобы сказать, мол, если вы не выполнили условия, тогда нет шансов начать переговоры", — отметил венгерский премьер-министр.

Утверждение, что причиной блокирования украинского вопроса финансовый интерес Будапешта, он отверг.

"Это не о соглашении, мы представляем принципы", — добавил Орбан.

Относительно финансовой поддержки Украины, венгерский чиновник отметил, что "дать деньги Украине — это легко сделать, потому что в краткосрочной перспективе эти деньги уже есть в бюджете".

"Не нужны никакие экстра-решения, чтобы это сделать в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, и когда мы говорим о больших суммах, моя позиция состоит в том, чтобы дать эти деньги за пределами (бюджета ЕС)", — конкретизировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, одобрят пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает 50 миллиардов евро помощи для Украины на четыре года. А даже если нет, то у ЕС есть план "Б" на такой случай.