Орбану по цимбалах? В ЄС уже "ситі по горло" Угорщиною, а премʼєр продовжує заяви

Угорщину вважають "троянським конем" Путіна

Один з високопоставлених чиновників Європейського Союзу прокоментував те, що Угорщина блокує важливі рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС та виділення допомоги. Він сказав, що країни-члени Союзу вже "ситі по горло" поведінкою угорського уряду.

Європейський високопосадовець зробив цю заяву на умовах анонімності під час спілкування з журналістами в Брюсселі, пише "Європейська правда". Проте угорському премʼєр-міністру Віктору Орбану це не заважає робити нові заяви.

"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у питанні, яке становить життєво важливий інтерес для ЄС", — зауважив він.

Також представник ЄС зазначив, що 26 країн-членів можуть ухвалювати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.

"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня", – наголосив він.

Ба більше, чиновник додав, що якщо, наприклад, Словаччина почне поводитись як Угорщина, "тоді буде 25 країн ЄС". Проте, за його словами, переважна більшість держав буде на боці України.

Чергова заява Орбана

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.

"Розширення — не теоретичне питання. Розширення — це законодавчо обґрунтований процес, який заснований на заслугах, який містить умови. Ми встановили сім умов і навіть оцінка Європейської комісії — три з семи — це не виконано. Тому немає причини вести переговори про членство України зараз", — заявив він у четвер у Брюсселі журналістам.

За його словами, умови були визначені не Угорщиною, а Європейською комісією. "Умови є умови. Із семи три не було виконано. Навіть трьох достатньо для того, щоб сказати, мовляв, якщо ви не виконали умови, тоді немає шансів, щоб розпочати переговори", — зазначив угорський прем'єр-міністр.

Твердження, що причиною блокування українського питання є фінансовий інтерес Будапешта, він відкинув.

"Це не про угоду, ми представляємо принципи", — додав Орбан.

Щодо фінансової підтримки України, угорський високопосадовець зауважив, що "дати гроші Україні — це легко зробити, тому що в короткостроковій перспективі ці гроші вже є в бюджеті".

"Не потрібні жодні екстрарішення, щоб це зробити в короткостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі, і коли ми говоримо про великі суми, то моя позиція полягає в тому, щоб дати ці гроші за межами (бюджету ЄС)", — конкретизував він.

Раніше "Телеграф" писав, що лідери країн Європейського Союзу, скоріше за все, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро допомоги для України на чотири роки. А навіть якщо й ні, то в ЄС є план "Б" на такий випадок.