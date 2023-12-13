"Просив назвати одну причину": про що Зеленський говорив із Орбаном в Аргентині

Український лідер вважає, що їм потрібно зустрітись з Орбаном

Під час своєї останньої короткої розмови з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Володимир Зеленський попросив його назвати хоча б одну причину, через яку він блокує вступ України до ЄС. Український лідер чекає на відповідь від Орбана.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи. За його словами, це не була особливо чи навмисно спланована зустріч.

"Я думаю, що нам треба організувати конструктивну зустріч між нашими державами, тому що ми маємо спільні кордони, ми сусіди, і нам треба розмовляти", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що одна з важливих тем, які він порушував з Орбаном, стосувалися того, що їм потрібно розмовляти та вирішувати проблеми. Своєю чергою, український лідер показав йому своє позитивне ставлення до ідеї зустрітися і поговорити.

"Друге. Думаю, що я правий і дав йому зрозуміти — він не має жодної причини блокувати членство України в Європейському Союзі. Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п’ять, не десять, а лише одну причину і я чекаю на відповідь", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Франції Емманюель Макрон обговорював із Віктором Орбаном питання вступу України до Євросоюзу. Однак дійти позитивного рішення не вдалося.