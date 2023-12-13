"Просил назвать одну причину": о чем Зеленский говорил с Орбаном в Аргентине

Украинский лидер считает, что им нужно встретиться с Орбаном

Во время своего последнего короткого разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Владимир Зеленский попросил его назвать хотя бы одну причину, по которой он блокирует вступление Украины в ЕС. Украинский лидер ждет ответ от Орбана.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции совместно с участниками Саммита стран Северной Европы. По его словам, это не была особенно или намеренно спланированная встреча.

"Я думаю, что нам надо организовать конструктивную встречу между нашими государствами, потому что мы имеем общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать", — сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что одна из важных тем, которые он поднимал с Орбаном, касались того, что им нужно разговаривать и решать проблемы. В свою очередь украинский лидер показал ему свое позитивное отношение к идее встретиться и поговорить.

"Второе. Думаю, что я прав и дал ему понять – он не имеет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину и я жду ответа", — подытожил глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал с Виктором Орбаном вопрос вступления Украины в Евросоюз. Однако прийти к позитивному решению не удалось.