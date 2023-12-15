Кто заставил Орбана покинуть зал во время голосования за переговоры ЕС с Украиной: СМИ ответили

Отмечается, что предложение Шольца было частью заранее разработанного плана

Во время голосования лидеров Европейского Союза за переговоры с Украиной, которое проходило на саммите ЕС 14 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру и другу российского диктатора владимира путина Виктору Орбану покинуть зал, если он не готов голосовать за Украину. Орбан вынужден был уйти.

Об этом сообщает американское издание Politico. Журналисты пишут, что Шольц, утомленный несколькими часами дискуссий по поводу необходимости начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы, предложил решение, которое устроило всех.

В присутствии других лидеров стран-членов ЕС Шольц сказал Орбану, что если венгерский лидер не готов голосовать "за", он может покинуть зал заседания. Лидеры ЕС проголосуют единогласно в его отсутствие.

Впрочем, как отмечает издание, это предложение не было спонтанным – лидеры согласовали его во время предварительных обсуждений. Источник, знакомый с ситуацией, сказал журналистам, что Орбан покинул зал в заранее оговоренный момент и сделал это максимально конструктивно – чтобы не мешать политикам принимать решения.

Напомним, 14 декабря лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Кроме того, планируется обсудить также и вступление Молдовы в ЕС. Голосование произошло в отсутствие противника Украины, Виктора Орбана, покинувшего зал заседаний.