Politico назвало европейскую страну, из-за которой Россия получила большую прибыль от нефти

Сейчас Болгария хочет отказаться от исключения, но оно уже принесло россиянам миллиарды евро

Исключение в нефтяном потолке, которые Европейский Союз ввел для Болгарии, привели к тому, что из-за этой страны российский террористический режим получил сверхприбыли там, где должен был нести потери. С августа по октябрь 2023 года страна импортировала российскую нефть по цене, которая была выше предельной.

Об этом пишет американское издание Politico. О лазейке стало известно широким массам после того, как болгарские таможенники, заметившие поступление нефти по цене выше, чем установлено нефтяным потолком, официально обратились в ЕС с требованием дать разъяснение – что им делать.

Отмечается, что такие сделки с нефтью были разрешены именно для Болгарии, поэтому ЕС ответил таможенникам, что все нормально. Таким образом, страна несколько месяцев импортировала нефть по ценам выше предельных, что суммарно обеспечило российским террористам более 640 млн евро сверхприбылей. Главными получателями средств были энергетические государственные компании России, пополняющие "военный сундук Кремля".

После того как стало известно о такой масштабной лазейке, дипломаты из четырех стран ЕС вместе с Еврокомиссией потребовали от Болгарии отказаться от исключения. По словам дипломатов, любая такая лазейка чревата угрозой для энергетической безопасности ЕС, а еще позволяет российским террористам финансировать войну в Украине.

13 декабря правительство Болгарии заявило, что вместо 31 октября 2024 года выйдет из-под действия исключения 1 марта того же года. А болгарский парламент сделал первый шаг по этому вопросу – проголосовал в комитете за соответствующее предложение, в тексте которого, что интересно, не было ни одного упоминания о предельных ценах.

Впрочем, отмечает издание, даже если Болгария не будет мухлевать и откажется от исключения уже завтра, это не сильно изменит ситуацию. Проблема в том, что Россия избрала тактику тараканов; российская нефть расползается по Европе по многим маршрутам, а европейские контролирующие органы ничего не способны с этим поделать.

Более того, возник целый новый черный рынок, который транспортирует, прячет, продает и даже страхует от рисков российскую нефть. По мнению игроков такого рынка, оно того стоит – а России такая торговля принесла более 2 млрд евро, половина из которых пошла в казну в виде налогов. С момента введения нефтяного потолка российские нефтяные доходы сократились только на 14%, а в октябре 2023 вообще превысили 18-месячный максимум.

"Похоже, что у Евросоюза уже не осталось возможностей, чтобы что-то сделать. Последний пакет санкций ЕС, который должен быть окончательно утвержден на саммите лидеров на этой неделе, в основном сосредоточен на административных изменениях. Как считают эксперты, они мало на что повлияют. Отсутствуют любые усилия по дальнейшему снижению предельного уровня цен на нефть", – резюмирует издание.

Страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года. В феврале добавились ограничения и на нефтепродукты. Схему придумали в Вашингтоне, чтобы сократить доходы Москвы на фоне войны с Украиной.

Но в России придумали механизм обхода санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. В связи с этим доходы кремля от продажи сырья выросли.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Подсанкционные товары: сколько россияне зарабатывают на поставках в Европу нефти и газа".