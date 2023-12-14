Politico назвало європейську країну, через яку Росія отримала великий прибуток від нафти

Зараз Болгарія хоче відмовитися від виключення, але воно вже принесло росіянам мільярди євро

Виключення у нафтовій стелі, які Європейський Союз впровадив для Болгарії, призвели до того, що через цю країну російський терористичний режим отримав надприбутки там, де повинен був зазнавати втрат. Із серпня по жовтень 2023 року країна імпортувала російську нафту за ціною, яка була вище граничної.

Про це пише американське видання Politico. Про лазівку стало відомо широкому загалу після того, як болгарські митники, які помітили надходження нафти за ціною вищою, аніж встановлено нафтовою стелею, офіційно звернулися до ЄС із вимогою дати роз'яснення – що їм робити.

Відзначається, що такі оборудки з нафтою були дозволені саме для Болгарії, тому ЄС відповів митникам, що все нормально. Таким чином, країна кілька місяців імпортувала нафту за цінами вище граничних, що сумарно забезпечило російським терористам понад 640 млн євро надприбутків. Головними отримувачами коштів були енергетичні державні компанії Росії, які поповнюють "військовий сундук Кремля".

Після того, як стало відомо про таку масштабну лазівку, дипломати з чотирьох країн ЄС разом із Єврокомісією почали вимагати від Болгарії відмовитися від виключення. За словами дипломатів, будь-яка така лазівка загрожує енергетичній безпеці ЄС, а ще дозволяє російським терористам фінансувати війну в Україні.

13 грудня уряд Болгарії заявив, що замість 31 жовтня 2024 року вийде з-під дії виключення 1 березня того ж року. А болгарський парламент зробив перший крок у цьому питанні – проголосував у комітеті за відповідну пропозицію, в тексті якої, що цікаво, не було жодної згадки про граничні ціни.

Втім, зазначає видання, навіть якщо Болгарія не буде махлювати та відмовиться від виключення вже завтра, це не дуже змінить ситуацію. Проблема в тому, що Росія обрала тактику тарганів; російська нафта розповзається Європою за багатьма маршрутами, а європейські контролюючі органи нічого не здатні із цим зробити.

Щобільше, виник цілий новий чорний ринок, який транспортує, переховує, продає та навіть страхує від ризиків російську нафту. На думку гравців такого ринку, воно того варте – а Росії така торгівля принесла понад 2 млрд євро, половина з яких пішла до казни у вигляді податків. З моменту введення нафтової стелі російські нафтові доходи скоротилися тільки на 14%, а у жовтні 2023 року взагалі перевищили 18-місячний максимум.

"Схоже, що у Євросоюзу вже не залишилося можливостей, щоб щось зробити. Останній пакет санкцій ЄС, який має бути остаточно затверджений на саміті лідерів цього тижня, в основному зосереджений на адміністративних змінах. Як вважають експерти, вони мало на що вплинуть. Відсутні будь-які зусилля щодо подальшого зниження граничного рівня цін на нафту", – резюмує видання.

Країни G7 разом із ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту у грудні минулого року. У лютому додалися обмеження і на нафтопродукти. Схему вигадали у Вашингтоні, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною.

Але у Росії вигадали механізм обходу санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. У зв’язку із цим доходи кремля від продажу сировини зросли.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа" "Підсанкційні товари: скільки росіяни заробляють на постачанні в Європу нафти та газу".