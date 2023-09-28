Вопреки войне: как Украине удается наращивать добычу газа и нефти

Украинские производители смогли обеспечить "Укргаздобычу" и "Укрнафту" всем необходимым для новых рекордов добычи

За месяц до старта отопительного сезона государственные компании "Укргаздобыча" и "Укрнафта" почти одновременно объявили о рекордах добычи газа и нефти и введении новых скважин. На фоне войны и вызванного ею спада экономики эти заявления выглядят явным диссонансом. Однако факты указывают на то, что крупнейшие украинские компании по добыче газа действительно наращивают показатели.

Среднесуточная добыча газа "Укргаздобычи" с начала 2023 года выросла на 3,31 млн куб. м. Это самый высокий показатель с 2019 года. Его удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию в 2023 году 54 новых скважин. Врио гендиректора компании Олег Толмачев прогнозирует, что по итогам года добыча превысит даже показатели 2021 года, когда "Укргаздобыча" обеспечила добычу 1,109 млрд куб. м природного газа для потребностей украинских потребителей (товарного газа – без учета затрат на собственные производственные нужды).

Между тем "Укрнафта" объявила, что за 7 месяцев 2023 года среднесуточная добыча нефти с конденсатом составляет 3,9 тыс. тонн. Это превысило показатели 2022 года (3,7 тыс. тонн) и почти равняется добыче в 2021-м (4 тыс. тонн).

В чем тайна нефтегазового чуда?

В условиях войны поставка иностранного оборудования для нужд "Укргаздобычи" и "Укрнафты" оказалась проблематичной, а порой и невозможной. Государственные добывающие компании были в определенной степени вынуждены замещать товары и услуги иностранных компаний отечественными. И выяснилось, что украинские производители бурового оборудования, труб, арматуры, насосов, компрессоров, трансформаторов, проволоки, смазочных средств и т. п. способны полностью обеспечить рост добычи даже в условиях войны.

"Для украинской экономики очень хорошо, что отечественные предприятия загружены заказами, — говорит Игорь Стукаленко, руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия21". — Безусловно, при равном качестве приоритет должен отдаваться украинским производителям. Государство должно способствовать промышленному производству в Украине. При этом важно обращать внимание на то, чтобы поддержку получали именно производители, а не украинские представители-дистрибуторы иностранных компаний. В целом, в условиях войны приоритет должен быть именно на украинских производителях".

"Бизнес Телеграф" проанализировал 100 крупнейших тендеров "Укргаздобычи" и "Укрнафты" в 2023 году, и только у 6 из них поставщиками были иностранные компании. Остальные обеспечили такие украинские производители, как "Дарекс Энерго" (дизельные генераторы), "Насосэнергомаш" (насосы), "Интерпайп" (трубы), "Стальканат" (проволока), "Эверласт" (цистерны), "ЗЗБК "Эталон" (железобетонные плиты) и другие. Ставка на отечественных партнеров себя полностью оправдала, к тому же своими заказами "Укргаздобыча" и "Укрнафта" обеспечила работу сотням тысяч украинцев, вовлеченных в длинные производственные цепочки промышленных предприятий-подрядчиков.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отмечает, что и в мирное время украинские производители должны иметь приоритет на тендерах государственных компаний. В условиях войны ставка на украинское еще более важна.

"Если на конкурсе или на тендере есть два предложения, равные по этим показателям, то приоритет должен предоставляться отечественному производителю. Отечественный производитель всегда должен иметь приоритет при прочих равных условиях", — отмечает эксперт.

Рябцев также обратил внимание на то, что "Укргаздобыча" и "Укрнафта" во время войны имеют серьезный дефицит инвестиционного ресурса. Следовательно, на структуру заказов для украинских производителей существенно влияет вынужденная стратегия эксплуатации месторождений. "Это объективное положение вещей — нет достаточных инвестиций в развитие добычи. А это означает, что единственная работа, которую могут осуществлять добывающие компании, это интенсификация добычи из уже имеющихся месторождений. Но и для этого нужны достаточно большие вложения, поэтому очень хорошо, что не происходит снижения объемов добычи".

Планы по новым скважинам

"Укргаздобыча" по состоянию на 1 августа ввела в эксплуатацию после бурения 44 новые газовые скважины. В целом компания в первом полугодии на 40% увеличила объемы нефтегазовых сервисных операций по сравнению с таким же периодом 2022 года. Суммарно выполнено 397 операций – капитальных и подземных ремонтов, гидроразрывов пласта, колтюбинговых операций по интенсификации, поддержки базовой добычи и сопутствующих операций. По сравнению с 2022 годом количество капитальных ремонтов скважин выросло на 80%, что сопоставимо с показателем 2021 года. В условиях войны это относительно дешевый способ стабилизации добычи на скважинах. Ожидается, что по итогам года добыча превысит не только показатель 2022 года, но и 2021-го.

Впрочем, наращивание происходит не только за счет старых месторождений. В начале июля "Укргаздобыча" завершила бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании. Ее дебит – 150 тыс. куб. м. Месторождение, на котором пробурили эту скважину, открыли только в 2019 году. То есть фактически речь идет о разведке нового месторождения.

Похожая ситуация и в "Укрнафте". Здесь проводят аудит 4 300 ликвидированных и бездействующих скважин. Ожидается, что не менее чем на 10% из них можно восстановить добычу нефти и газа. Но не забывают в компании и новые скважины. Их в 2023 году планируют пробурить три. Также запланировано провести забурки боковых стволов еще на трех скважинах. Объявила "Укрнафта" и о возобновлении поиска новых месторождений. Последние 10 лет она этой деятельностью практически не занималась.

Война продолжается, и очевидно, что все эти планы УГД и "Укрнафты" строятся, прежде всего, на способности украинских производителей обеспечить потребности добычи. Иностранцы откровенно опасаются создавать склады своей продукции для украинских заказчиков, а оперативно поставлять ее через границу не разрешают обстрелы и логистика. Возможно, такие экстремальные условия не только изменят представление о возможности украинской промышленности замещать импорт, но и в целом на долгое время утвердят принцип приоритета для отечественных партнеров.