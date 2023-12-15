Хто змусив Орбана покинути зал під час голосування за переговори ЄС з Україною: ЗМІ повідомили

Зазначається, що пропозиція Шольца була частиною заздалегідь розробленого плану

Під час голосування лідерів Європейського Союзу за переговори з Україною, яке відбувалося на саміті ЄС 14 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував угорському прем'єру та другу російського диктатора володимира путіна Віктору Орбану покинули зал, якщо він не готовий голосувати за Україну. Орбан вимушений був піти.

Про це повідомляє американське видання Politico. Журналісти пишуть, що Шольц, стомлений кількома годинами дискусій щодо необхідності початку переговорів про вступ України та Молдови, запропонував рішення, яке влаштувало усіх.

У присутності інших лідерів країн-членів ЄС Шольц сказав Орбану, що якщо угорський лідер не готовий голосувати "за", він може залишити залу засідання. Лідери ЄС проголосують одностайно за його відсутності.

Втім, як зазначає видання, ця пропозиція не була спонтанною – лідери узгодили її під час попередніх обговорень. Джерело, знайоме із ситуацією, сказало журналістам, що Орбан покинув зал у заздалегідь обумовлений момент та зробив це максимально конструктивно – щоб не заважати політикам приймати рішення.

Нагадаємо, 14 грудня лідери Євросоюзу ухвалили рішення розпочати переговори про членство України. Крім того, планують обговорити також і вступ Молдови до ЄС. Голосування сталося за відсутності противника України, Віктора Орбана, який покинув зал засідань.