Євросоюз схвалив переговори щодо вступу України та ще однієї країни: як вдалось "переконати" Орбана

Угорщина не змінила свого рішення щодо вступу України до ЄС

Лідери Євросоюзу ухвалили рішення розпочати переговори про членство України. Крім того, планують обговорити також і вступ Молдови до ЄС.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель в своєму Twitter.

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою", — написав він.

Окрім цього, ЄС вирішив надати статус кандидата на вступ Грузії, а також розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства. Шарль Мішель попросив членів комісії надати звіт до березня 2024 року, щоб прийняти відповідні рішення.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на історичне рішення та подякував усім, хто до цього причетний.

"Прийнято рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Я дякую всім, хто працював, щоб це сталося, і всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця з цим днем. Я також вітаю Молдову та особисто Майю Санду. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу", — написав український лідер.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн після рішення лідерів заявила, що вона "пишається тим, що ми виправдали наші обіцянки та раді за наших партнерів".

"Лідери вирішили розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії. Стратегічне рішення і день, який залишиться зображеним в історії нашого Союзу Пишаємося тим, що ми виконали свої обіцянки, і радіємо за наших партнерів", — написала вона.

У момент голосування лідерів ЄС щодо початку переговорів щодо вступу України прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал, повідомляє The Guardian. Він вкотре озвучив свою позицію про те, що не підтримує вступ України до ЄС. Угорський прем'єр вважає, що за нинішніх умов розпочинати переговори "ірраціонально".

"Угорщина не змінює своєї позиції. Вона не хоче брати участь у цьому поганому рішенні", — заявив Віктор Орбан і додав, що 26 країн можуть піти своїм шляхом, а сама Угорщина залишиться осторонь цього рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що напередодні історичного рішення Шарль Мішель звернувся до лідерів ЄС щодо вступу України. Він нагадав, що Європа має певні зобов'язання перед нашою країною.