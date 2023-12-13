"У нас зобов’язання перед Україною": голова Євроради звернувся до лідерів ЄС

Європейський політик зробив важливу заяву та закликав колег до рішучих дій

Глава Євроради Шарль Мішель перед самітом Євросоюзу надіслав колегам лист-запрошення, в якому нагадав про зобов’язання Європи перед Україною. Він закликав і надалі залишатися сильним та надійним партнером для нашої країни.

Політик написав, що 24 лютого 2022 року був переломним моментом в історії континенту і тому Євросоюз ухвалив безпрецедентні рішення для підтримки України. Про це повідомляє "Європейська правда".

"За двадцять один місяць ми знову стикаємося з необхідністю приймати сміливі рішення. Вони вимагають нашої колективної сили та рішучості, а також сміливості, щоб зробити правильний вибір", ― написав Мішель.

Глава Євроради стверджує, що ЄС має надати стійку підтримку Україні. А ще потрібно надати офіційному Києву "необхідний сигнал" для наближення до "європейської родини".

"Ми повинні надавати Україні постійну та стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, домовитися про надання 50 мільярдів євро для її довгострокової стабільності. Ми також маємо погодитися на відкриття переговорів щодо вступу з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал та наблизивши її до нашої європейської родини", — написав політик.

У листі Мішель також вказано на необхідність ухвалити рішення щодо інших країн-кандидатів на членство в Європейському Союзі. Він закликав колег відповідально підійди до цього питання.

"Попереду на нас чекає важлива Європейська Рада. Зараз час для прийняття рішень. Я закликаю вас усіх прийти з духом компромісу, почуттям колективної відповідальності, з інтересами та цінностями Союзу на першому плані", ― написав із закликом Мішель.

Нагадаємо, що саміт лідерів країн Європейського Союзу відбудеться 14-15 грудня 2023 року. Вони обговорюватимуть, чи готовий ЄС розпочати переговори щодо надання членства Україні найближчим часом. На саміті також розглянуть перспективи євроінтеграції Молдови та Грузії.

"Телеграф" раніше писав про заяву Володимира Зеленського щодо вступу України до Євросоюзу. На думку президента, якщо рішення не буде позитивним, це буде ознакою того, що вето наклав сам Путін.