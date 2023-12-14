Доведеться почекати? У Нідерландах зруйнували сподівання України на швидкий вступ до Євросоюзу

Для приєднання України до Європейського Союзу знадобиться багато років.

Нідерланди докладуть максимум зусиль для досягнення спільної думки на саміті Європейського Союзу щодо фінансової підтримки України та початку переговорів про можливий вступ. Однак вони висловлюють думку, що процес приєднання цієї країни до Європейського Союзу займе достатньо часу.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спілкування з журналістами перед самітом ЄС у Брюсселі. За його словами, він та його колеги працюватимуть над тим, щоб розширити крок про початок переговорів та виділити нашій країні фінансову допомогу, адже він вважає, що ці питання є вкрай важливими.

"Ми завжди були здатні дійти єдиного рішення, включаючи Віктора Орбана, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити", — сказав прем’єр-міністр Нідерландів.

Рютте додав, що зараз дуже важливо, щоб на цьому саміті лідери ЄС ухвалили позитивне рішення щодо наступного кроку для членства України. Але він наголосив, що мине багато років, перш ніж Україна стане членом Європейського Союзу.

За його словами, Україна працювала надзвичайно завзято, щоби початок переговорів про вступ до ЄС відбувся під час війни. Рютте зазначив, що війна стосується європейських цінностей та колективної безпеки.

Додамо, 14-14 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС, на якому мають схвалити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро на чотири роки. Також вирішуватиметься питання про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що ЄС має відкласти поки що переговори про приєднання Києва до ЄС. А натомість варто підписати "Договір про стратегічне партнерство".