Придется подождать? В Нидерландах разрушили надежды Украины на скорейшее вступление в Евросоюз

Для присоединения Украины к Европейскому союзу понадобится "много лет"

Нидерланды приложат максимум усилий для достижения общего мнения на саммите Европейского Союза относительно финансовой поддержки Украины и начала переговоров о возможном вступлении. Однако они высказывают мнение, что процесс присоединения этой страны к Европейскому союзу займет достаточно времени.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе общения с журналистами перед саммитом ЕС в Брюсселе. По его словам, он и его коллеги будут работать над тем, чтобы расширить шаг о начале переговоров и выделить нашей стране финансовую помощь, ведь он считает, что эти вопросы крайне важны.

"Мы всегда были способны прийти к единому решению, включая Виктора Орбана и я надеюсь, что мы сможем это сделать", — сказал премьер-министр Нидерландов.

Рютте добавил, что сейчас крайне важно, чтобы на данном саммите лидеры ЕС приняли положительное решение о следующем шаге для членства Украины. Но он подчеркнул, что пройдет много лет, прежде чем Украина станет членом Европейского Союза.

По его словам, Украина работала чрезвычайно упорно, чтобы начало переговоров о вступлении в ЕС состоялось во время войны. Рютте отметил, что война касается европейских ценностей и коллективной безопасности.

14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС на котором должны одобрить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро на четыре года. Будет также решатся вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС должен отложить пока переговоры о присоединении Киева к ЕС. А вместо этого стоит подписать "Договор о стратегическом партнерстве".