Орбан своїм демаршем нашкодив не стільки Україні, скільки усьому Євросоюзу

Угорський прем'єр-міністр та ліпший друг російського диктатора Володимира Путіна Віктор Орбан помстився за те, що його змусили не голосувати під час прийняття рішення щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Орбан наклав вето на бюджетне рішення ЄС, яке містило 50 мільярдів євро допомоги Україні.

Інформацію про вето саме з боку Орбана підтвердив президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками переговорів лідерів ЄС 14 грудня. Він зазначив, що Орбан підклав добрячу свиню не тільки Україні, а фактично усьому Євросоюзу.

Річ у тім, що тематикою обговорення було не стільки фінансування України, скільки видатки на інші важливі для Євросоюзу питання. Зокрема лідерам ЄС запропонували для обговорення "мегапакет", у якому окрім питання України були також видатки на міграційні кордони, фінансування Фонду солідарності ЄС, фінансування європейських оборонних програм тощо.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення… Решта 26 лідерів погодилися на цей "мегапакет", включаючи одну Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", – зазначив Мішель.

Втім, за його словами, розгляд пакета не скасовано, а відкладено. Мішель сподівається, що до цього питання лідери країн ЄС повернуться вже на наступному саміті, який, попередньо, пройде у січні 2024 року.

Щодо фінансів для України, Мішель зазначив, що Україна отримає гроші. Він не став коментувати, чи буде це зроблено в обхід вето Орбана – ЄС має таку можливість – але запевнив, що фінансові зобов'язання Євросоюзу перед Україною будуть виконані.

"У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку. У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", – резюмував він.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу 14 грудня ухвалили рішення розпочати переговори про членство України. Крім того, планують обговорити також і вступ Молдови до ЄС. Можливий спротив Орбана подолали дуже просто – Шольц вигнав угорського прем'єра із зали на час голосування.