Санкції США руйнують російські плани доходів від скрапленого газу – Reuters

Російський проєкт "Арктик СПГ-2" під загрозою через американські санкції

Санкції, які впровадили Сполучені Штати проти Росії, завдали великої шкоди російським проєктам видобутку та експорту скрапленого природного газу (СПГ). Росія сподівалася таким чином компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи, але американські обмеження поставили ці плани під загрозу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Росія планувала збільшити свою частку на ринку СПГ на світовому ринку до 20% з нинішніх 8%, оскільки вона є четвертою у світі після США, Катару та Австралії.

"Вплив обмежень щодо СПГ виявляється серйознішим через відносно невелику кількість танкерів, здатних перевозити газ, та відсутність в Росії доступу до технологій і фінансів", – пише видання.

Плани РФ збільшити постачання СПГ до Китаю мали обмежений успіх. Китай попри тривалі переговори не поспішає збільшувати обсяги газу, які постачає Росія через газопровід "Сила Сибіру-2".

Російський проєкт "Арктик СПГ-2", який реалізовується найбільшим російським виробником СПГ "Новатек", вже під загрозою. Перші постачання СПГ почнуться хіба що у другому кварталі 2024 року, якщо вказані "Новатеком" терміни виявляться реальними. Санкції США вже вплинули на проєкт – компанія оголосила про "форс-мажор".

Для проєкту планувалося побудувати 15 танкерів льодового класу, які повинні були возити СПГ через Північ, долаючи льоди. Але російська корабельня "Зірка-2" не побудувала жодного. Ще три танкери для "Совкомфлоту" повинна була будувати південнокорейська Hanwha Ocean – але замовлення скасували через санкції проти Росії. Таким чином, РФ залишилася із непрацюючим проєктом та без танкерного флоту для СПГ.

Раніше "Телеграф" писав, що російські доходи від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді 2023 року знизилися на 17% порівняно з попереднім місяцем до 15,2 млрд доларів США. Це – найнижчий рівень з липня 2023 року. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Країни G7 разом із ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту у грудні минулого року. У лютому додалися обмеження і на нафтопродукти. Схему вигадали у Вашингтоні, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною.

Але у Росії вигадали механізм обходу санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. У зв’язку із цим доходи кремля від продажу сировини зросли.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа" "Підсанкційні товари: скільки росіяни заробляють на постачанні в Європу нафти та газу".