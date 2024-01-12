США та Велика Британія готуються вдарити по хуситам в Ємені – ЗМІ

Цієї ночі буде знищено військові об'єкти хуситів у Ємені

Сполучені Штати та Велика Британія готуються протягом найближчих 24 годин завдати потужного удару по військових об'єктах терористичного угруповання "Ансар Аллах" (хусити) в Ємені через постійні напади хуситів на цивільне судноплавство у Червоному морі. Сили США приведені у повну бойову готовність.

Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на джерела в галузі оборони. Видання нагадує, що 9 січня військовим кораблям США та Великої Британії довелося відбивати комбіновану атаку хуситів із застосуванням 21 ракети та безпілотників.

"Я не збираюся телеграфувати про наші удари так чи інакше тут. Ми зробимо те, що маємо зробити, щоб протистояти цим загрозам, які хусити продовжують становити для комерційного судноплавства в Червоному морі, і перемогти їх", – сказав журналістам представник Білого дому Джон Кірбі 11 січня.

Відповідь на хуситські атаки також підтвердили державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Британії Грант Шаппс. Останній порадив журналістам пильно слідкувати за подіями у регіоні.

"Експерти вважають, що США, Велика Британія та інші західні союзники, швидше за все, будуть націлюватися на прибережні радари та пускові майданчики, намагаючись зупинити тримісячну серію ракетних і безпілотних атак хуситів на водній артерії Близького Сходу", – пише видання.

Ввечері 11 січня в Британії збирався кабінет міністрів. Скоріше за все, він засідав з приводу початку військової операції. Журналіст видання The Times Стівен Свінфорд зазначив, що очікується публічна заява президента США Джозефа Байдена з приводу удару по хуситам.

За інформацією британського телеканала Sky News, коаліційні сили атакують хуситів в ніч з 11 на 12 січня. Скоріше за все, це станеться протягом кількох годин. Усі сили протиповітряної оборони на базах США та Британії у регіоні приведені у повну бойову готовність. Також ППО підготували ОАЕ та Ізраїль.

Тим часом телеканал Al Arabiya пише, що очевидці повідомляють про велику кількість авіації у небі поблизу з кордонами Ємену. Також відомо про входження американських бомбардувальників B-2A Spirit до повітряного простору Ємену.

Нагадаємо, що хусити атакують кораблі в Червоному морі з листопада. Угруповання оголосило, що атакуватиме всі судна, пов’язані з Ізраїлем, у відповідь на військові дії в Газі. Наприклад, 19 листопада стало відомо про захоплення судна із 22 членами екіпажу. Серед них могли перебувати й українці.

Через атаки хуситських терористів до Вашингтона звернулася Саудівська Аравія. Ер-Ріяд просив американців "стримано" ставитись до спроб атак. Втім, уже у грудні США оголосили про спецоперацію із захисту судноплавства у Червоному морі. В операції беруть участь США, Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія. Зокрема, Великобританія надіслала для участі у місії есмінець HMS Diamond.

Наприкінці року військово-морські сили США знищили "малі судна" хуситів, які намагалися захопити контейнеровоз. Гелікоптери з військових кораблів США, що знаходяться неподалік, відреагували на сигнал і після обстрілу потопили три з них "у порядку самооборони". Членів екіпажу було вбито, а четверте судно залишило район.