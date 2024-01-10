Хусіти влаштували найбільшу атаку в Червоному морі: ВМС США та Британії чітко спрацювали у відповідь

Бойовики застосовували ударні БПЛА, протикорабельні та балістичні ракети

Великобританія та США у Червоному морі відбили найбільшу атаку з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів. Вони застосовували ракети та дрони.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. За його словами, було також знищено кілька ударних дронів за допомогою власних знарядь та ракет "Морська гадюка".

"HMS Diamond (британський ракетний есмінець — ред.) разом з військовими кораблями США відбили найбільшу на сьогодні атаку хуситів, що підтримуються Іраном у Червоному морі", — йдеться в повідомленні.

Водночас CNN, посилаючись на заяву Центрального командування США, пише, що бойовики застосовували ударні БПЛА, протикорабельні та балістичні ракети. Американські військові назвали це "комплексною атакою" хуситів.

"У вівторок близько 21:15 у вівторок в Ємені було запущено велику кількість цілей. Це були 18 ударних безпілотників, дві протикорабельні крилаті ракети і одна протикорабельна балістична ракета. А така була здійснена у напрямку міжнародних судноплавних шляхів у південній частині Червоного моря, де торгівлі суду", — йдеться у повідомленні ВМС США.

Зазначається, що жоден корабель не постраждав внаслідок атак і не постраждав внаслідок масованого запуску безпілотників та ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2023 року єменські хусити оголосили війну Ізраїлю, обстрілявши його ракетами. Бойовики висловили підтримку палестинцям та погрожували Ізраїлю після подій на початку жовтня.