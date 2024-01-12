США та Британія почали атаку на хуситів у Ємені: що відомо (оновлюється)

Американська та британська авіація завдають ударів по Ємену

Збройні сили США та Великої Британії почали кампанію повітряних ударів, спрямовану на військові об'єкти проіранського збройного терористичного угруповання "Ансар Аллах" (більш відомих, як хусити), які контролюють частину Ємену. Останні кілька місяців хусити постійно атакують цивільні кораблі у Червоному морі.

"Телеграф" слідкує за подіями в регіоні.

02:02 "США і Велика Британія за підтримки Австралії, Нідерландів, Бахрейну і Канади сьогодні вночі завдали спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені", – заявив на брифінгу представник Пентагона бригадний генерал Патрік Райдер.

02:00 Хусити запустили балістичні ракети по британським кораблям у Червоному морі. Водночас проіранські терористи в Іраку почали атаку на американські військові бази.

01:55 З'явилися перші відео з місць ударів.

01:50 Пентагон офіційно підтвердив завдання ударів по військовим об'єктам хуситів у Ємені.

"Ми атакували близько 10 об'єктів хуситів у Ємені. Вражені центри виробництва дронів та склади зброї", – сказано у повідомленні.

Удари завдавалися з винищувачів, бомбардувальників, та крилатими ракетами "Томагавк".

01:45 Телеканал Al Arabia пише, що США атакували понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів.

Видання Bloomberg повідомило, що звернення Байдена до Конгресу вирішили скасувати.

01:40 Разом з атакою авіації США кораблі ВМС Великої Британії б'ють ракетами по контрольованим хуситами містам Худайда, Таїс, Сана та Саада.

01:35 Місцеві ЗМІ повідомили про сильні вибухи в столиці Ємену.

01:30 ВПС США завдають ударів по Ємену, працюють літаки F-35. Потужних руйнувань зазнав порт Аль-Худейда, який контролюють хусити. У небі над ОАЕ знаходяться стратегічні бомбардувальники-ракетоносці B-2A.

Іран, проксі-силами якого є хусити, а також проіранська і проросійська Сирія висловили занепокоєння.