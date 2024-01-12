Удар по Йемену: Байден сделал официальное заявление

США и союзники без колебаний повторят удары по Йемену, если хуситы продолжат атаковать гражданское судоходство

Президент США Джозеф Байден официально подтвердил, что по его приказу и приказу лидеров других государств антихуситской коалиции Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно поразили ряд военных объектов террористов из "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена. Этот удар – ответ на хуситские атаки на гражданское судоходство.

Об этом говорится в официальном заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Отмечается, что атаки террористов-хуситов поставили под угрозу американский гражданский и военный персонал, а также граждан из стран-партнеров США.

Более 50 стран пострадали от 27 случаев атаки на международное коммерческое судоходство в Красном море. Экипажи из более чем 20 стран мира были захвачены в заложники, пострадали или подверглись угрозам во время атак террористов, а более 2000 судов изменили маршрут, чтобы избежать пиратов-хуситов, что негативно отразилось на графиках доставки товаров во всем мире.

А 9 января хуситы обнаглели настолько, что устроили масштабную комбинированную атаку на военные корабли США и Британии. Поэтому ответ на наглость террористов был резким и решительным.

"Сегодняшняя оборонная акция является продолжением этой широкой дипломатической кампании и эскалации нападений боевиков-хуситов на коммерческие суда. Эти целенаправленные удары являются четким сигналом, что Соединенные Штаты и наши партнеры не подвергнут нападениям на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний буду принимать дальнейшие меры для защиты наших людей и свободного потока международной торговли, если это будет необходимо", – резюмировал Байден.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании начали кампанию воздушных ударов, направленную на военные объекты проиранской вооруженной террористической группировки "Ансар Аллах" (более известных, как хуситы), которые контролируют часть Йемена. Последние несколько месяцев хуситы постоянно атакуют гражданские корабли в Красном море.

В результате атаки был поражен ряд военных объектов террористов в разных районах Йемена. Коалиционные силы потерь не понесли.