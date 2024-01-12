Удар по Ємену: Байден зробив офіційну заяву

США та союзники без вагань повторять удари по Ємену, якщо хусити продовжать атакувати цивільне судноплавство

Президент США Джозеф Байден офіційно підтвердив, що за його наказом та наказом лідерів інших держав антихуситської коаліції Збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно вразили низку військових об'єктів терористів з "Ансар Аллах" (хусити) в Ємені. Цей удар – відповідь на хуситські атаки на цивільне судноплавство.

Про це сказано в офіційній заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. Зазначається, що атаки терористів-хуситів поставили під загрозу американський цивільний та військовий персонал, а також громадян з країн-партнерів США.

Понад 50 країн постраждали від 27 випадків атаки на міжнародне комерційне судноплавство в Червоному морі. Екіпажі з понад 20 країн світу були захоплені в заручники, постраждали або зазнали погроз під час атак терористів, а понад 2000 суден змінили маршрут, щоб уникнути піратів-хуситів, що негативно відбилося на графіках доставки товарів в усьому світі.

А 9 січня хусити знахабніли настільки, що влаштували масштабну комбіновану атаку на військові кораблі США та Британії. Тому відповідь на нахабність терористів була різкою та рішучою.

"Сьогоднішня оборонна акція є продовженням цієї широкої дипломатичної кампанії та ескалації нападів бойовиків-хуситів на комерційні судна. Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом, що Сполучені Штати та наші партнери не потерплять нападів на наш персонал і не дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найбільш важливих комерційних маршрутів у світі. Я без вагань вживатиму подальших заходів для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це буде необхідно", – резюмував Байден.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 сісня Збройні сили США та Великої Британії почали кампанію повітряних ударів, спрямовану на військові об'єкти проіранського збройного терористичного угруповання "Ансар Аллах" (більш відомих, як хусити), які контролюють частину Ємену. Останні кілька місяців хусити постійно атакують цивільні кораблі у Червоному морі.

Внаслідок атаки було вражено низку військових об'єктів терористів у різних районах Ємену. Коаліційні сили втрат не зазнали.